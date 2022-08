De koopkracht daalt, maar de vraag naar 'weg-geef-fietsen' groeit

Daarmee wordt de trend voortgezet die al een jaar geleden werd ingezet vertelt voorzitter Paul Buis van de stichting aan NH Nieuws. In de loods van de stichting op het terrein van voetbalclub HSV in Zwaag staan op dit moment ongeveer honderd opgeknapte fietsen te wachten op een nieuwe eigenaar(tjes). "Over een week of twee zijn die allemaal weg", zegt Buis tevreden. Sinds vorig jaar is het aantal fietsen dat hij verstrekt aan minima verdubbeld. De teller staat nu op 3051.

Donaties

De stichting die draait op vrijwilligers moet het hebben van donaties. Sponsors geven geld, fietsen of lenen aanhangwagens uit en particulieren doneren fietsen en geld aan de stichting. De fietsen gaan naar mensen met een smalle beurs en dat aantal loopt alleen maar op verwacht Paul Buis: "de energieprijzen stijgen en de oorlog in Oekraïne zijn bedreigingen van die zorgen voor financiële zorgen bij de mensen." Wil je ook helpen zoek dan contact met de stichting via de facebookpagina van de stichting.