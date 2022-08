Amsterdam NL V Amsterdam vol freerunners, skaters en straatvoetballers tijdens Urban Sports Week

Wie deze week door Amsterdam loopt, moet niet vreemd opkijken als hij iemand ondersteboven met salto's of andere sprongen door de stad ziet rennen, skaten of fietsen. De vijfde editie van de Urban Sports Week is namelijk weer van start gegaan. Tijdens deze in totaal elf dagen zijn er door de hele stad verschillende events, met dit jaar ook vier Nederlands kampioenschappen. Het ging gistermiddag van start met het NK Freerun in sportpark Riekerhaven.

Wereldkampioen Freerun Noa Diorgina Man - BSR Agency

Sporten die voornamelijk op straat gebeuren, dat is waar urban sporten allemaal om draait. De komende dagen zijn er 50 sporten die je op verschillende plekken in de stad kunt beoefenen. Zoals bijvoorbeeld breakdance, straatvoetbal, 3x3 basketbal of, als je goed op de fiets bent, een wheelie contest.

Quote "Het is voor iedereen toegankelijk, de stad als speelveld en sporten wanneer en met wie je wilt" Sofyan mbarki, wethouder sport

Sofyan Mbarki, wethouder Sport, ziet dat de Urban sports steeds populairder begint te worden in de stad. Vooral onder jonge Amsterdammers. Zo was tijdens de NK Freerun de jongste deelnemer dertien jaar. Ook vindt Mbarki dat met de stad als speelveld je kunt sporten wanneer en met wie je maar wilt. Belangrijk omdat bewegen en sporten niet alleen goed is voor de fysieke en mentale gezondheid, maar je ook helpt om contact te leggen met anderen. "De Amsterdamse urban sportcommunities leveren een grote bijdrage aan het succes van de Urban Sports Week", aldus Mbarki.

Meer van dit soort activiteiten vinden tot 28 augustus plaats. Wie wil zien wat er in zijn stadsdeel of in de rest van de stad gebeurt, kan terecht op de site van de Urban Sports Week.