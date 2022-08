NH Nieuws zoekt nieuwe collega's!

NH Nieuws is verankerd in de lokale samenleving. Daar waar het nieuws om mensen draait. We kijken verder dan alleen het grote nieuws en hebben daardoor juist oog voor het kleine. We willen inspireren met relevante en oorspronkelijke verhalen en wij zijn op zoek naar collega's die ons hierbij willen helpen.

NH Media is hét mediabedrijf van Noord-Holland. We zijn een innovatief mediabedrijf met gedreven professionals die goede nieuwsverhalen maken voor onze app website, social media, radio en tv. We werken nu nog vanuit Amsterdam, maar verhuizen binnenkort naar Hilversum. Bij ons werken nieuwsgierige, gedreven en soms wat eigenwijze mensen. Wij moedigen eigenheid, creativiteit en ambitie aan. Bij ons kan en mag je zijn wie je bent en krijg je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Of je nu redacteur, technicus, accountmanager, receptionist, salarismedewerker of vormgever bent, wij hebben dezelfde missie: wij informeren, inspireren én verbinden.

Ervaren redacteur ✍️ Als redacteur bedenk, verwerk en publiceer je verhalen. Je hebt een voorliefde voor online, maar weet dat NH Nieuws ook radio en televisie maakt. En dat jij daar een bijdrage aan kunt leveren. Je bent creatief en kritisch naar autoriteiten. Een bevlogen verhalenverteller zonder kantoormentaliteit. Je werkt daarbij nauw samen met onze verschillende regioredacties. Als redacteur op de centrale redactie voeg je eigen verhalen toe, verbind je de verhalen uit de regio of voorzie je ze van extra context. Wat wij belangrijk vinden: Een journalist met minimaal twee jaar (online) ervaring op een nieuwsredactie

Iemand die actief meedenkt en met ideeën komt

Je bent goed bent met tekst én beeld

Je kunt zonder problemen schakelen tussen meerdere verhalen (en 23 tabbladen)

Je kent de nieuwsvisie van NH en draagt deze uit

Je bent proactief, origineel en resultaatgericht

Je kunt zelfstandig werken Freelance redacteur Maar ook zijn wij op zoek naar freelance redacteuren. Belangrijk is dat je enige ervaring hebt op een nieuwsredactie en dat je samen met je collega's actief meedenkt en met ideeën komt. Daarnaast is het natuurlijk ook belangrijk dat je zelfstandig kunt werken én dat je bereid om ochtend-, avond-, weekenddiensten en feestdagen te werken.

Werken in de regio Redacteur worden in Alkmaar 🧀 In Alkmaar zijn wij op zoek naar een regioredacteur. Als regioredacteur Alkmaar kun je een verhaal van kop tot staart bedenken, schrijven en publiceren op onze website. Je werkt wanneer het nodig is. Je bent nieuwsgierig en weet hoe je een netwerk moet opbouwen. Nieuws en ontwikkelingen vertaal je probleemloos naar de menselijke maat. Je hebt een vlotte pen en kan complexe onderwerpen terugbrengen naar de kern. Als regioredacteur Alkmaar verwachten we dat je je dagelijks met verhalen uit de regio Alkmaar bezighoudt. Je ondersteunt en werkt samen met de verslaggevers in de regio Alkmaar en spart met je team, je collega’s van andere regio’s en met de centrale redactie. Verder is belangrijk dat Je beschikt over aantoonbare journalistieke ervaring

Kennis en binding met de regio Alkmaar is een pré

Je hebt kennis van en visie op (online) journalistiek

Je bent creatief, origineel en vindingrijk, je denkt in oplossingen

Je hebt goede communicatieve vaardigheden

Je bent flexibel en zelfredzaam Verslaggever en redacteur in de Noordkop ⛱️ Ben jij woonachtig in de omgeving van de Noordkop? En heb je ervaring als verslaggever of redacteur? Naast het schrijven van verhalen ga jij ook op pad met je camera om een mooie video voor onze website of tv te maken. Dan is deze vacature misschien iets voor jou. Verder is belangrijk Je hebt minimaal 3 jaar relevante journalistieke ervaring

Kennis en binding met de regio Noordkop is een pré

Je bent creatief, origineel en vindingrijk, je denkt in oplossingen en hebt goede

communicatieve vaardigheden Je bent proactief, origineel en resultaatgericht. Je kunt zelfstandig werken

Je hebt ervaring als camjo, affiniteit met mojo

Je hebt kennis van en visie op (online) journalistiek

Wij worden enorm blij van aanstormend talent. Daarom geven wij iedereen de kans om het vak bij ons te leren. We zijn daarom altijd op zoek naar stagiaires voor onze website, verslaggeving, bij de radio of social media. Je kunt de verantwoordelijkheid krijgen op het gebied van online: foto’s en video's maken voor Social Media, artikelen schrijven voor de site en het helpen bij redactionele taken. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen input. Wil jij leren nieuwslezen? Een reportage maken of wil je meelopen met een verslaggever? Er is veel mogelijk!

HR medewerker Werk jij graag met en voor mensen? Heb jij oog voor een goede dienstverlening? Wil je meegroeien in de mediawereld? Dan is misschien onze HR-functie iets voor jou. Dagelijks schakelen tussen verschillende HR onderwerpen- en werkzaamheden is je op het lijf geschreven. Je bent servicegericht, secuur en bovenal ben je communicatief sterk, enthousiast en initiatiefrijk. Je kunt strak plannen en organiseren en hebt een goed gevoel voor prioritering. Je hebt een luisterend oor en bent niet op je mondje gevallen. Jouw kennis van de actuele arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is up-to-date. Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding in bijvoorbeeld HRM en hebt 1 tot 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Verder is belangrijk Je beheert de personeelsadministratie rondom in-, door- en uitstroom en je houdt het verzuim bij NH Media en POA in de gaten.

POA Je werkt nauw samen met de planning en de financiële afdeling voor een zorgvuldige administratie.

Je bent verantwoordelijk voor personeelsmutaties en correcte correspondentie met medewerkers.

Het werving- en selectieproces is bij jou in goede handen.

Je meldt nieuwe stagiaires aan bij Mediastages en stelt Overeenkomsten van Opdracht op voor freelancers.

Je bent het eerste aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers over HR- en Cao-gerelateerde zaken.

Je bewaakt de juiste toepassing van de CAO en regelingen.

Jouw collega’s mogen gevraagd en ongevraagd advies van jou verwachten. Ben je geïnteresseerd in een van de functies, mail dan je motivatiebrief met cv naar [email protected] . Wie weet ben jij in de toekomst onze nieuwe collega 😊