Opvangcruiseschip klaar voor vertrek uit Estland, 'óf en wanneer het in Velsen aanlegt onbekend'

Het cruiseschip Silja Europa, dat duizend asielzoekers moet gaan opvangen in Velsen-Noord, ligt vanaf vandaag klaar om te vertrekken uit Tallin. Maar 'dat betekent niet dat al bekend is óf en wanneer het schip kan aanmeren bij Velsen', laat een woordvoerder van de gemeente weten. Zo houdt de gemeente nog een slag om de arm, terwijl het schip er toch echt lijkt te komen.

De opvang van duizend asielzoekers op een cruiseschip stuitte tot nu toe op veel weerstand uit Velsen-Noord. Eind juni lieten inwoners van het dorp op een inloopavond aan burgemeester Frank Dales weten de komst van het schip niet erg te zien zitten.

Vorige week deden ook ondernemers op en rond de VOB-kade, waarlangs het schip moet komen te liggen, een duit in het zakje. "Een eventuele toeloop van mensen op het schip, koppelt zich maar erg moeilijk aan zwaar transport en bedrijfsmateriaal hier op het industrieterrein", liet lokale ondernemer Gerrit de Vries toen aan NH Nieuws weten.

Ook zouden COA, gemeente en Rijkswaterstaat (RWS) niet communiceren met de ondernemers, lieten De Vries en anderen op het bedrijventerrein weten.

Alles in werking gesteld het schip aan te leggen

De kritiek ten spijt, lijken de drie organisaties alles in werking stellen om de Silja Europa zo snel mogelijk veilig aan de Velsen-Noordse VOB-kade te kunnen leggen.

Het doel was aanvankelijk om per 1 september te beginnen met de opvang. Of die datum gehaald wordt, blijft nu nog de vraag. Op de einddatum van de crisisopvang zou een late start geen invloed hebben: COA en gemeente bleven de afgelopen tijd volhouden dat de einddatum vaststaat op 1 maart volgend jaar.

Op dit moment is RWS bezig de kade geschikt te maken. Daar zijn een aantal onderzoeken en werkzaamheden voor nodig. 'Om wille van de snelheid' doet RWS die twee dingen nu tegelijkertijd. Vorige week was bij NH te zien hoe de kade gecontroleerd werd op eventuele aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.