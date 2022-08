Geen paard, maar een pony in de gang hij Heemsteeds zorgcentrum: "Dit is toch geweldig"

Bewoners van zorgcentrum de Slot Tuinen in Heemstede stonden vanmiddag raar te kijken toen er plots twee pony's door de gang liepen. De actie kwam van stichting knuffeldier en werd begeleid door Robine Talboo. "We hebben een poepschep mee"

Ouderen

De ouderen in het zorgcentrum in Heemstede zijn blij verrast. "Ik vind het geweldig", klinkt een van hen. "Ik heb zelf een dierenspeciaalzaak gehad en ben een echte dierenvriend."

Volgens verpleegkundige Romee Olthof is het goed dat de ouderen in contact staan met de dieren. "We zien duidelijk dat de mensen goed reageren op de pony's. Het is voor hen ontzettend fijn dat dit georganiseerd wordt."

