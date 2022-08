Niet vergeten: Vanaf maandag is weg van Hilversum naar Laren wekenlang dicht

Hilversummers krijgen vanaf maandag opnieuw te maken met een weg die voor een lange tijd is afgesloten. Tot en met begin november is de Hilversumseweg, en dan alleen van Hilversum naar Laren, gesloten. Na een week van voorbereiden, gaat de provincie Noord-Holland nu echt van start met de aanleg van een rotonde.

Begin juli kwam het nieuws al naar buiten dat de provinciale weg (N525) lang dicht gaat. Afgelopen maandag zijn de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Dat is de duidelijke voorbode en tegelijkertijd de herinnering dat de klus, die elf weken duurt, echt van start gaat. Tussen het Sint Janskerkhof en La Place, waar de rotonde komt, is al het nodige veranderd in de afgelopen dagen. Er staan mobiele stoplichten, de bushalte bij de begraafplaats is uitgegraven en iets verderop op de Hilversumseweg zijn twee tijdelijke bushaltes aangelegd. Tunneltje Hoewel fietsers en voetgangers de N525 niet over mogen steken, gebeurt dat toch met enige regelmaat. Dat komt mede doordat het iets verderop gelegen tunneltje niet of nauwelijks gebruikt wordt. Het ligt net uit de route en de hellingen zijn bijvoorbeeld te steil.

Het oversteken zorgt voor gevaarlijke situaties en daar wil de provincie Noord-Holland nu een einde aan maken. De oplossing is het aanleggen van een rotonde met oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Om de snelheid voor het voorrangsplein eruit te halen, laat de provincie snelheidsremmers plaatsen. Langer wachten Voor Hilversummers houdt dit een nieuwe wegwerkklus in en een wekenlang een andere route rijden. Sinds zaterdag 6 augustus is de Alexiatunnel open. Om deze 249 meter lange onderdoorgang te realiseren op de Oosterengweg is de weg 2,5 jaar afgesloten geweest. Sinds de opening is meteen de Weg Over Anna’s Hoeve aangepakt. Door al die andere klussen moest het veiliger maken van de Hilversumseweg op zich laten wachten.

Vanaf maandag is het voor het verkeer vanuit Hilversum omrijden geblazen. Er zijn twee officiële omleidingsroutes: via de al vaker genoemde Alexiatunnel kan het verkeer naar de A27 toe of via Bussum en daar de A1 pakken. Velen zullen ook Weg Over Anna’s Hoeve, naar Baarn, gebruiken als alternatieve route. Fietsers Zoals gezegd, kan het verkeer vanuit Laren gewoon Hilversum bereiken. Voor fietsers verandert er niets, al worden zij wel langs de werkzaamheden geleid. Nood- en hulpdiensten en de bus kunnen in deze periode eveneens van beide kanten langs de wegwerkklus rijden. Op vrijdag 4 november moeten de werkzaamheden klaar zijn.

