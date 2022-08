Eddie Meijboom (26) strijdt voor beste chef-kok ter wereld: 'alleen Bocuse d'Or is groter'

Al van jongs af aan houdt Eddie Meijboom van een ding: lekker eten. Inmiddels is de 26-jarige uitgegroeid tot de Champions League van gastronomie. Hij is genomineerd in de Young Chef Academy Competition om de beste chef-kok in de leeftijdscategorie tot dertig te worden.

Ingezonden foto

"Het is echt een van de grootste wedstrijden ter wereld", reageert Meijboom op NH Radio. "Ik denk alleen dat de Bocuse d'Or groter is. Het is voor een jonge kok als ik, echt jezelf mega op de kaart zetten." Vanuit de hele wereld komen er tijdens de wedstrijd in Kopenhagen jonge koks samen om te strijden voor de titel. Meijboom komt uit voor Noord-Europa. "Ik zit nu in de halve finale. Vanuit elk continent komt er een finalist, waarvan drie uit Europa. Iedere deelnemer zal zijn signatuurgerecht maken. Een jury kijkt mee en zal het gerecht gaan proeven", aldus Meijboom.

Cv Sinds Eddie Meijboom tien jaar geleden aan zijn koksopleiding begon, kookte de Haarlemse chef in keukens die toonaangevend zijn binnen de Nederlandse gastronomie: ML (1 ster) onder Mark Gratema, Fris onder Rick May en Cheval Blanc (1 ster). In 2017 won hij de titel Talent van de Toekomst. Na zijn studie keerde Meijboom terug naar Fris als sous-chef. Waar zijn oud-leermeester, nu goede vriend Rick May, al snel de potentie zag. Samen openden ze in 2020 het modern Spaanse restaurant Bodega, waar Meijboom nu als chef-kok in de keuken staat.

Meijboom zal de wedstrijd alleen doen, maar hij reist niet in zijn uppie naar Kopenhagen. "Ik neem mijn mentor Rick May mee. Hij heeft me altijd gesteund en gaat me daar begeleiden. Ook helpt hij me nu met tijdtrainingen om alles binnen de tijd af te hebben. We hebben straks vier uur de tijd om het gerecht af te hebben", aldus de jonge chef-kok. Geheim De gamba ajillo is het gerecht waarmee de Haarlemmer de titel hoopt binnen te slepen. Een echt geheim heeft hij niet. Tekst gaat verder onder de foto.

Gamba ajillo, het wedstrijdgerecht - Ingezonden foto

"We hebben in een aantal Spaanse sterrenzaken het gerecht vooral heel vaak geproefd en dachten we: 'hoe kunnen we dit verbeteren en eigen maken?'. Ik heb het daar geleerd van de Spaanse specialisten."

Quote "Ik was er nog helemaal niet van bewust wat een ster betekende en inhield" Eddie Meijboom, chef-kok