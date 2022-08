Oekraïense vluchtenlingen organiseren in Barsingerhorn festival voor hun onafhankelijkheidsdag

24 augustus zou normaal gesproken in Oekraïne een hele mooie en bijzondere dag zijn. Dan wordt namelijk onafhankelijkheidsdag gevierd, wat voor het land al 31 jaar de belangrijkste feestdag van het jaar is. Dankzij de oorlog is de onafhankelijkheid van Oekraïners helaas niet meer zo vanzelfsprekend, maar ondanks dat wordt er in Barsingerhorn volgend weekend alsnog een speciale feestdag georganiseerd.

Het initiatief komt van een groep Oekraïense vluchtelingen, die verblijft bij Peter Fekkes uit Barsingerhorn. Zij raakten aan de praat over feestdagen en zo kreeg Peter te horen dat 24 augustus een belangrijke dag voor hen is. "Toen vroeg ik of ze dat hier dit jaar ook wilde vieren", vertelt Peter Fekkes, "En uiteindelijk werden ze steeds enthousiaster om er alsnog iets mee te doen."

Een aantal Oekraïense vrouwen, afkomstig uit de plaatsen Cherson en Bucha, neemt de organisatie voor een groot deel op zich en vraagt via Facebookgroepen of andere Oekraïeners ook openstaan voor een alternatieve feestdag in Nederland. Daar kwamen al gauw veel positieve reacties op, mits het wel in het weekend gehouden kon worden. "Met werk wordt het te lastig om het op de dag zelf, namelijk woensdag, te vieren", legt Fekkes uit.

Vol programma

En zo ontstaat het idee om op zondag 28 augustus een festival te organiseren voor alle Oekraïners in Hollands Kroon, maar ook voor alle inwoners die hulp of een slaapplek bieden aan de vluchtelingen. "Ze hebben zelfs gekeken welke Oekraïense artiesten er op dit moment in Nederland zijn", vertelt Peter, "Dus er komt een zangeres, gitarist en een DJ."

Maar er is nog veel meer te beleven, zo worden er workshops georganiseerd voor volwassenen en kinderen en kan iedereen genieten van Oekraïense delicatessen. "Ze halen vandaag een kok op van het station in Schagen die ze gaat helpen met het maken van Oekraïense hapjes", zegt Fekkes. Overal wordt aan gedacht om de vluchtelingen, ondanks deze moeilijke tijd, een onvergetelijke dag te bezorgen. De Burgemeester van Hollands Kroon, Rian van Dam, komt het festival openen.