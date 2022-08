Blog: Live NH Sport met Willem II - Telstar • Baasje springt hond achterna van Noordpier • Deelscooters in BUCH-gemeenten

De expostie ZwartWit in IJmuiden is zoals de havenplaats zelf: het laat niets aan de verbeelding over. Het is zoals het is. Een stuk of twintig fotografen exposeren in de Visserhallen hun zwartwit-foto's. Harm van de Poel is één van de weinigen die het dicht bij huis zocht. Hij maakte zijn beelden in IJmuiden.

Fred Segaar