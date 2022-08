Bidsprinkhaan lift als verstekeling mee naar Schiphol en krijgt asiel in Zwanenburg

Een opvallende vondst op Schiphol eerder deze week: op een van de inkomende vluchten was ongemerkt een bidsprinkhaan aan boord gekomen. Hoewel het om een insect gaat, heeft het voorlopig een veilig onderkomen gevonden bij de Reptielenopvang in Zwanenburg.

Waar deze bidsprinkhaan exact vandaan komt is niet bekend, maar van de duizenden ondersoorten leven de meesten in landen op en rond de evenaar. Ook in Zuid-Europa leven enkele soorten. Sommige liefhebbers houden de bidsprinkhaan als huisdier.

Het gevonden exemplaar is zo'n zes centimeter groot, vertelt Rob Dumont van de Reptielenopvang. De sprinkhaan maakt het goed, maar is overduidelijk niet aan mensen(handen) gewend. "Hij is erg angstig met hanteren."

Soortgenoot

Het is niet de enige bidsprinkhaan die asiel heeft gevonden in Zwanenburg. "We hebben ook een ander exemplaar, uit Amersfoort. Die is zo'n vijftien centimeter. We vermoeden dat die als huisdier is gehouden en is ontsnapt." Die bidsprinkhaan is veel tammer dan het op Schiphol gevonden exemplaar.