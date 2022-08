Van der Valk-hotel Purmerend wordt 'verplicht' opvangplaats statushouders, college verrast

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente Purmerend afgelopen dinsdag geïnformeerd over de tijdelijke opvang voor ongeveer 100 statushouders in Van der Valk Hotel Purmerend in Zuidoostbeemster.

Het COA heeft hiervoor een huurovereenkomst gesloten met Van der Valk voor zes maanden, vanaf 1 september 2022. Dit nieuws heeft het college verrast. De gemeenteraad en de directe buren van het hotel zijn geïnformeerd.

Op woensdag 16 augustus heeft het Rijk de gemeente geïnformeerd dat het COA de locatie als opvangplek zal gaan gebruiken. De gemeente wordt daarmee door Den Haag buitenspel gezet. Het Rijk haalt via het zogeheten ruimtelijk ordeningsinstrumentarium de vergunningverlening naar zich toe. Hierdoor kan, buiten de wil van de gemeente en gemeenteraad om, worden bepaald dat een bepaalde locatie Rijksvastgoed wordt en kan het kabinet deze tot een opvanglocatie bestemmen.

Deze afspraak van het COA met Van der Valk voor hotelopvang van 1 september 2022 tot en met februari 2023, kan voor de korte termijn de druk op de COA iets verminderen. Het COA heeft landelijk met meerdere Van der Valk-Hotels afspraken gemaakt voor hotelopvang.

Onduidelijkheid voor personeel

Hotel Van Der Valk Purmerend sluit vanwege de opvang met ingang van 1 september haar deuren voor gasten. Iedereen die een boeking heeft staan wordt persoonlijk door het hotel benaderd om de situatie uit te leggen. Ook het personeel weet nog niet waar het aan toe is wat betreft werkzaamheden.

Buurtbewoners kunnen bij het COA terecht met eventuele vragen of zorgen over de opvang. In het hotel is ruimte voor de opvang voor en begeleiding van zo’n 100 mensen.

De doelgroep bestaat voor het overgrote deel uit nareizigers (gezinsleden, ook kinderen van mensen met een verblijfsvergunning) en statushouders. Zij blijven niet in Zuidoostbeemster, maar zullen in deze opvangperiode doorstromen naar een andere opvanglocatie of een woning elders in het land.

Het COA zorgt voor de opvang aan en begeleiding van deze mensen tijdens hun korte verblijf in het hotel. De meeste mensen hebben een eigen dag- en onderwijsprogramma: dit zetten zij voort in de weken dat zij in het hotel verblijven.