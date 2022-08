Ajax houdt gewilde Jurriën Timber binnen de Amsterdamse muren

Goed nieuws voor Ajax. De Amsterdamse club heeft het contract van Jurriën Timber opengebroken en verlengd tot de zomer 2025. Daarmee is het zeker dat de verdediger in Amsterdam blijft en niet kiest voor een buitenlands avontuur.

Jurriën Timber is bezig aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Vooral vorig seizoen maakte hij een stormachtige ontwikkeling door en is de 21-jarige international inmiddels onmisbaar in het hart van de Amsterdamse verdediging. Diverse buitenlandse clubs waren de laatste tijd geïnteresseerd in de kunsten van Timber.

Timber speelt dit weekend met Ajax in Rotterdam tegen Sparta. Het duel op het Kasteel begint om 14.30 uur.