Valse start zorgt voor tegenvallend resultaat De Drie Haringen tijdens wedstrijd skûtsjesilen

Wedstrijd vijf van de zeven in de 'Ipen Fryske Kampioenschappen Skûtsjesilen' levert geen goed resultaat op voor de bemanning van De Drie Haringen uit Enkhuizen. "Ik houd nog wel vertrouwen dat we handhaven in deze klasse", meld Schipper Thomas de Boer. Op dit moment staan ze net boven de degredatiestreep.

Het slechte resultaat komt vooral door de start. "Wij namen hier een risico door al wat eerder naar voren te gaan, dit pakte helaas slecht uit, maar zonder risico’s te nemen kan je ook niet winnen", vertelt Thomas. De start van De Drie Haringen was een valse, waardoor ze weer terug moesten naar de startlijn om deze opnieuw te passeren.

Hierdoor begonnen ze de race met een flinke achterstand. "Thomas maakt de keuzes en wij moeten vervolgens het schip zo goed mogelijk besturen, het is jammer maar gewoon kop naar beneden en door zetten", meldt Sjef Roest. Tijdens de race loopt de skûtsje van de Enkhuizers nog in op de rest van het veld maar passeren zij maar twee andere deelnemers. "Ik ben blij om te zien dat wij het schip onder controle hebben en sneller kunnen zeilen dan anderen", zegt Thomas. Hij vertelt dat ze wel nog wat ervaring missen. "Maar in mijn doelstelling om binnen tien jaar naar de hoogste klasse te varen, blijf ik geloven", aldus Thomas. Degradatie Op dit moment is de onderkant van het klassement meer in zicht dan de bovenkant. De Drie Haringen staat net boven de degradatiestreep. "Als wij de komende twee races niks geks doen, moeten wij kunnen handhaven in deze klasse", meldt Thomas. Tijdens de andere races dit kampioenschap heeft De Drie Haringen beter gepresteerd, zo werden ze de eerste race dertiende, in de tweede race negende en zeilden ze de derde race naar een knappe zesde plek. De vierde race werden ze door een verloren protest gediskwalificeerd. Ondanks alles is de sfeer aan boord goed "Na de valse start hoorde ik iets gemopper, maar iedereen is er daarna weer vol voor gegaan", zegt Thomas. Sjef is het hiermee eens: "Vandaag zei iemand dat het hem opviel dat we stiller zijn dan op de trainingen, en iedereen goed zijn focus houdt."

