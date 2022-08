Zwartwit-fotografie past IJmuiden als een jas: expositie in Visserhallen

De expostie ZwartWit in IJmuiden is zoals de havenplaats zelf: het laat niets aan de verbeelding over. Het is zoals het is. Een stuk of twintig fotografen exposeren in de Visserhallen hun zwartwit-foto's. Harm van de Poel is één van de weinigen die het dicht bij huis zocht. Hij maakte zijn beelden in IJmuiden.

Van de Poel, geboren in Den Helder en woonachtig in Haarlem, heeft zijn studio in het Witte Theater in IJmuiden. Het is de basis van waaruit hij op zoek gaat naar de rauwheid van IJmuiden. Die ligt voor het oprapen en dus komt hij meestal terug met een tevreden gevoel.

"Het industriële, de mensen. Het is hier prachtig", zegt hij. In de Visserhallen exposeert hij een levensgrote foto's van de Poolse visroker Mattheus. Van de Poel: "Via een vriend van hem kwam ik met hem in contact en ik zag meteen dat hij een goeie kop heeft. Toen hij poseerde en ik afdrukte, wis ik eigenlijk meteen dat het een goeie foto was. Althans, dat vind ik."

Bezienswaardigheid

Als Van de Poel aan het werk is, is hij een bezienswaardigheid. Hij fotografeert met een analoge camera met een zwart laken over zijn hoofd. Het is een intensieve en tijdrovende manier van werken, maar het resultaat vergoedt alles. "Ik vind de foto's mooier dan digitaal beeld en ik houd ook van het hele ambachtelijke proces."

De foto's van Van de Poel en zijn collega's zijn nog tot en met 25 september te zien in de Visserhallen in IJmuiden.