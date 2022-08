Auto ramt bus in Amstelveen: drie gewonden, onder wie twee minderjarigen

Dat vertelt een woordvoerder van de Amsterdamse politie aan NH Nieuws.

De politiewoordvoerder laat weten dat de verwondingen vooralsnog 'lijken mee te vallen'. De exacte leeftijden van de inzittenden zijn niet bekend, maar de politie bevestigt dat het om een volwassene en twee minderjarigen gaat.

Geen gewonden in bus

In de bus is niemand gewond geraakt. Hoeveel passagiers er op het moment van de botsing in de bus op lijn 347 richting Uithoorn zaten, is niet bekend. De chauffeur is ongedeerd.

Op foto's is te zien dat de auto de zijkant van de bus heeft geraakt. Gelet op de schade van de auto is dat met de neus gebeurd. Bij de botsing raakte het linker voorwiel van de auto los. De auto zelf kwam overdwars op het fietspad tot stilstand.

