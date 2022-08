Ruim duizend kinderen hebben een onvergetelijke zomer in het bos dankzij Vakantiespelen

Wie afgelopen tijd in het Dijkgatbos te vinden was, hoorde wat minder de vogeltjes fluiten, maar vooral joelende kinderen vanwege de Vakantiespelen. In totaal mochten bijna 1.100 kinderen uit de regio, verspreid over vier weken, plezier maken in het bos. Vandaag is alweer de allerlaatste dag.

Hutten bouwen, spellen spelen, vriendschappen afsluiten en pannenkoeken bakken; dat wordt er zoal gedaan tijdens de Vakantiespelen in het Dijkgatbos. Vier weken lang rijden bussen af en aan met enthousiaste kinderen die een aantal dagen weg zijn van hun scherm. Ze leven echt even helemaal offline.

"Het is echt waanzinnig", vertelt vrijwilliger Wilco Nan. Als klein kind deed Wilco vroeger al mee met de Vakantiespelen en nu al een aantal jaar als vrijwilliger. Ook hij geniet ervan om even helemaal uit het drukke leven te stappen en geen telefoon bij de hand te hebben. "Ik leg hem in m'n tent en eind van de week pak ik hem weer eens terug", aldus Nan.

Tablets

En dat geldt ook voor de kinderen. Ze praten niet over mobieltjes, tablets of de televisie en vervelen zich geen moment. Dat kan ook niet, want er is elke dag weer genoeg te doen. Zo moesten de kinderen vandaag tijdens een spel op zoek gaan naar hun begeleiders die in het bos zaten verstopt en wordt er later levend stratego gespeeld.

Alle spellen zorgen ervoor dat de kinderen een hechte groep worden. "Je leert eigenlijk een beetje andere kinderen kennen en dan word je vrienden. Dat vind ik best wel leuk", vertelt de 7-jarige Lynn.

