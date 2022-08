Groentekrat-jatters moeten drie maanden cel in en tienduizenden euro's terugbetalen

Duizenden groentekratten wist het Brabantse trio Joey, Jeremy en Anthony twee jaar terug te stelen bij het groente- en fruitbedrijf van Gert-Jan de Wit uit Grootebroek. Maar dat komt ze nu duur te staan: de rechter heeft ze alledrie veroordeeld tot drie maanden cel en het terugbetalen van ruim 33.000 euro.

Foto ter illustratie - Flickr

En dat is een hogere straf dan het Openbaar Ministerie eerder eiste, namelijk een taakstraf van 120 uur en 33.000 euro. "De gevorderde taakstraf doet onvoldoende recht aan de ernst van het feit en de omstandigheden waaronder dit is begaan", aldus de rechtbank in hun vonnis. Het is in de nacht van 31 maart op 1 april dat er volgens de rechtbank 7.200 kratten - zogenaamde klapkisten - worden gestolen bij het maatschap van De Wit. Een krat kost 3,86 euro en daarbij nog statiegeld van 58 cent. Daarnaast is zijn deur ontvreemd. Een flinke schadepost dus voor Gert-Jan.

Volgens Gert-Jan heerst er een levendige handel in de kratten vertelt hij twee weken terug in de rechtbank. "Dit gebeurt niet alleen bij mij, maar ook bij wel 50 of 100 andere bedrijven. In West-Friesland ken ik zo al vijf of zes bedrijven bij wie dit ook is gebeurd. Dit gaat om een gigantische criminele organisatie. Waarom rijden ze anders vanuit Brabant helemaal naar Grootebroek? Er gaan miljoenen in om." Duidelijke bewijs De politie wist het trio op te sporen dankzij een anonieme tip. Twee van de drie zijn dan nog maar 18 jaar oud. Het bewijs liegt er niet om, aldus de rechtbank. Het gehuurde busje waarmee de boel is gestolen, staat op naam van één van de drie. Volgens de GPS-gegevens zijn ze vanuit Rosmalen naar Grootebroek gereden en hebben ze rond het bedrijf van De Wit 26 minuten stilgestaan. Later wordt ook langere tijd stilgestaan in Breda, waar een opslagloods voor kratten wordt gevonden. Ook camerabeelden en telefoongegevens bevestigen de diefstal, blijkt uit het vonnis. Gert-Jan gaf eerder al aan blij te zijn dat ze alledrie voor de rechter moesten komen. "Dit zijn loopjongens, maar die moeten wel worden aangepakt. Anders blijft het maar doorgaan."