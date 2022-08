Venhuizense Jesse klaar voor autocross voor eigen publiek: "Is altijd het mooist"

Vanmiddag is het weer zover: na twee jaar kunnen tientallen auto's weer over het parcours van Venhuizen racen voor de jaarlijkse autocross. Een van de favorieten in de standaardklasse is Jesse de Graaf. Hij rijdt een thuiswedstrijd: "Thuis crossen is altijd het mooist."

"De druk is alleen dan wel wat hoger", vertelt Jesse. De 30-jarige coureur rijdt inmiddels al twaalf jaar lang wedstrijden. Vaak in de klasse Rodeo, maar nu ook in de standaardklasse. "Ik rij nu in de auto van mijn zwangere vriendin. Ze zei: 'ga maar rijden in mijn auto, want die staat al twee jaar stil.'"



En zo gezegd, zo gedaan. Hij begon in Wersvershoof en dat ging zo goed, dat hij besloot de andere races voor het Noord-Hollands Kampioenschap ook te doen. Venhuizen is de laatste, maar er ligt wel concurrentie op de loer. "Er Is een top vijf die heel erg hard gaat, die zijn goed aan elkaar gewaagd. Naast mij, zijn dat Niels Danenberg, Jelle Schuit, Peter Voorsluys en Wilson Vriend."

Veel animo

Er is dit jaar een groot deelnemersveld vertelt voorzitter Adri Veken. "Ruim 170 deelnemers, dat is behoorlijk veel. "Hij kijkt er enorm naar uit, omdat het de afgelopen twee jaar niet door kon gaan vanwege corona.





Met trots vertelt hij over het transpondersysteem dat ze hebben. "We zijn de enige met een tijdwaarneming. Via de transponders op de autoo's, is te zien wie voorop ligt op een groot scherm."



En of Jesse dan degene is die constant voorop ligt en met het kampioenschap naar huis gaat, dat is nog even afwachten. "Het kan nog alle kanten op, per manche kun je 20 punten verdienen en als het goed is zijn er vier manches."

Laatste check

De afgelopen dagen heeft Jesse nog flink aan de auto gesleuteld. "Alles wordt nagekeken. Alles uitgedeukt en extra gecontroleerd. Je wilt niet dat je uitvalt. We testen de auto de dag van te voren ook nog even op het grasland naast ons huis."





Jesse heeft goede hoop in mooie races. En ook Adri heeft vertrouwen in weer een leuke dag vol autocross: "Het is een geweldig uitje voor Venhuizen."