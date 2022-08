Op déze plekken raken automobilisten helemaal de kluts kwijt door verkeersborden

De onduidelijke verkeerssituatie rond busbrug De Binding in Zaandam is lang niet de enige in de provincie. Zo vroegen het afgelopen jaar bijna duizend mensen hulp bij het aanvechten van hun boete bij de Mussenstraat in Hilversum, omdat de verkeerssituatie onduidelijk zou zijn. Ook een parkeerbord in Alkmaar schept de nodige verwarring.

Door onduidelijke borden werden er tussen 2014 en 9 augustus van dit jaar meer dan 22.000 boetes uitgeschreven bij busbrug De Binding in Zaandam, zo schreef NH Nieuws vanochtend. "Ik heb een zaak gehad van een meneer die daar net kwam wonen", vertelde Nick Voorbach van verkeersboete.nl. "Hij werd in één maand tijd met acht verkeersboetes geconfronteerd. Die kon opeens de huur niet betalen." Spoorwegovergang in Hilversum Sinds maart 2021 kwamen er bijna duizend boetes van cliënten uit Hilversum op het bureau van Mark Bergers, de oprichter van boete.nu. Die organisatie helpt mensen met het aanvechten van boetes.

"De duizend aanmeldingen zijn nog maar het topje van de ijsberg" Mark bergers - oprichter boete.nu

Automobilisten mogen niet over de spoorwegovergang aan de Mussenstraat (zie foto boven), maar doen dat wel massaal. Volgens Bergers is de verkeerssituatie niet overzichtelijk: "Er zijn veel omleidingsborden, dit maakt het onduidelijk. Als je dan bij de spoorwegovergang komt mag je niet oversteken." Hij vervolgt: "Tegelijkertijd lijkt het oversteken de enige optie om op de plaats van bestemming te komen. Ook is er geen fysieke blokkade." Hij heeft dus bijna duizend aanmeldingen van cliënten gehad, maar denkt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is: "Maar vijf procent meldt zich voor hulp, de rest betaalt vaak gewoon de boete." De hoogte van de boete bedraagt 109 euro. Waar voorheen een handhaver bij de spoorwegovergang stond om mensen te weren, kiest de gemeente nu voor cameratoezicht. Volgens Bergers heeft de gemeente meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd voordat zij overgingen tot dit besluit.

Verwarrend parkeerbord centrum Alkmaar In de winkelstraat 'De Laat' in het centrum van Alkmaar staat een nogal bijzonder parkeerbord. Volgens Nick Voorbach, oprichter van verkeersboete.nl, brengt het bord een hoop automobilisten in verwarring. Tekst loopt door onder de foto

Het is volgens Voorbach nu totaal niet duidelijk of je hier wel of niet mag parkeren en vanaf hoe laat. Als je een overtreding maakt riskeer je een boete van maar liefst 250 euro. "Ik sprak de kantonrechter en die zei dat ze hier bizar veel zaken over heeft gehad." Om hoeveel boetes het exact gaat is onduidelijk, volgens Nick staan er meer van dit soort borden in het centrum van Alkmaar.