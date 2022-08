Al weken lang 'postchaos' in Landsmeer, PostNL ontslaat bezorger

Bewoners van de Vogelbuurt in Landsmeer krijgen al weken minder of helemaal geen post. Er raakt van alles kwijt: van bankpassen en medische brieven tot tekeningen en brieven van kleinkinderen. "Ik krijg al tien weken geen post", vertelt Albert Oosterbroek aan NH Radio.

Na wat onderzoek op Facebook van een bewoner die brieven miste, bleek dat tientallen Landsmeerders al weken op hun post wachten.

Het klopt dat er problemen zijn met een postbezorger in de Vogelbuurt in Landsmeer, geeft Lisa Gaster van PostNL in het radioprogramma NH Lunchroom toe. "Allereerst wil ik onze excuses aanbieden aan de bewoners. Dit is niet wat je PostNL mag verwachten."

Na meerdere klachten van bewoners heeft PostNL onderzoek gedaan en daar is inderdaad gebleken dat de postbezorger zijn werk niet goed heeft gedaan. "Daarom hebben we afscheid genomen van deze bezorger en een ervaren bezorgen in de wijk gezet die de buurt goed kent."

Waar is de post?

Waar de post is gebleven is nog niet bekend. Volgens de buurtbewoners ligt het in de vuilnisbak. Gaster van PostNL: "We zijn bezig met het achterhalen wat er met de post is gebeurd en als daar meer duidelijkheid over is, dan gaan we daar de bewoners over informeren." PostNL raad aan dat als je weet welke poststukken je mist dat aan te geven via de website.

De post problemen in Landsmeer zijn niet uniek. "We bezorgen elke dag 8 miljoen poststukken in Nederland er werken 53 duizend mensen bij PostNL en dan kan het weleens voorkomen dat een postbezorger zijn werk niet goed doet en dat er problemen ontstaan. Het is aan ons om daar zo snel mogelijk achter te komen en dat zo snel mogelijk te verwerken."