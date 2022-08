Joodse monumenten in Edam 'afgeplakt' wegens grote groepen glurende toeristen

Zeven Joodse struikelstenen in de Grote Kerkstraat van Edam zijn sinds kort niet meer te zien. Bewoners hebben er een houten plaat overheen geschroefd met daarop de tekst: 'in verband met overlast gidsen'. Busladingen met toeristen staan volgens hen dagelijks tegen de ramen gedrukt.

"Ze tikken tegen de ramen met de paraplu's en kijken naar binnen of de mensen er nog wonen", zegt de bewoner van het pand waar de stenen liggen. "Als dat nou een keer per dag was, is het niet zo erg, maar het gaat de hele dag door." Vooral in de zomermaanden ervaren ze de meeste overlast. "Wij vonden de coronatijd wat dat betreft niet zo erg."

Vier jaar geleden werden er voor hun huis zeven struikelstenen geplaatst, maar daar ervaren bewoners nu dus veel overlast van. De stenen zijn in de straat geplaatst om aan te geven waar in Edam Joodse mensen hebben gewoond en zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Nu staan er tijdens rondleidingen in het middeleeuwse stadje vaak grote groepen toeristen stil bij de zeven monumenten.

Tijdelijke maatregel

Met plantenbakken op de stoep hoopte de bewoners de dagjesmensen een beetje op afstand te houden, maar dat hielp niet. Ook hebben de bewoners gidsen aangesproken om te vragen of ze verderop uitleg willen geven over de stenen, maar ook dat hielp niet.

Ten einde raad hebben de bewoners nu een plaat over de struikelstenen geschroefd. "Het is een tijdelijke maatregel in de hoop dat de boodschap nu wel aankomt", zeggen ze. Op sociale media wordt heftig gereageerd op de actie.

