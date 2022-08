Immense schade na brand elektrabedrijf: "Waar je elke dag voor werkt, zie je in rook opgaan"

Hoe groot de schade precies is durft Remco Zoon van Electrostart nog even niet aan te denken. Hij probeert eerst alle emoties een plek te geven nadat gisteravond brand ontstond in zijn pand aan de Kosterij in Broek op Langedijk. Maar de schade is immens, want veel voorraad is door de vlammen verwoest. "Ik hoop dat de verzekering de boel vergoedt, want ik wil nog lang niet stoppen."

NH/ Tom Jurriaans

Buiten wordt uit thermosflessen koffie getapt voor werknemers van het bedrijf. Ze praten na over wat er gisteren allemaal is gebeurd. Als je het bedrijf - dat al 42 jaar elektra verzorgd voor auto's, boten en campers - binnenloopt, lijkt dankzij het optreden van de brandweer veel gered. En omdat de brandweer het bedrijf als klant ook goed kent en snel heeft opgeschaald, is volgens Remco inderdaad erger voorkomen. "De officier van dienst vertelde dat hij niet had gedacht dat het hierbij bleef", vertelt Remco Zoon terwijl hij door zijn pand loopt.

In het bedrijf is er veel rook- en waterschade - NH/ Tom Jurriaans

Maar hoewel de brand, die rond zeven uur gisteravond begon, snel onder controle was, is de schade enorm. "Kijk maar eens naar het dak, dat is door de extreme hitte totaal vervormd. Ook de nieuwe lampen die we net anderhalve week geleden hadden geïnstalleerd zijn naar beneden gesmolten." Vernield Remco kreeg op het moment van de brand een belletje van een bewoner van het bedrijventerrein en ook de alarmdienst had gebeld. "Ik was aan het koken en heb meteen alles uit mijn handen laten vallen. Mijn vrouw heeft gereden want ik kon het niet aan. Ik wilde er zo snel mogelijk zijn." Het lijkt erop dat de brand van binnenuit is ontstaan. In een ruimte die vol stond met nieuwe standkachels die gebruikt worden voor campers, bootjes, auto's en telekranen. "Het is allemaal vernield."

De plek waar de brand is ontstaan - NH/ Tom Jurriaans

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend: "Dat laat ik graag aan de experts over", verzucht Zoon. Zijn vader Hans mengt zich ook in het gesprek. Hij kijkt er wat nuchterder naar: "Gelukkig is het alleen maar materieel en zijn er geen gewonden gevallen." Ramp Het is volgens vader Hans al de tweede keer dat er brand is in hun bedrijf. Eerder gebeurde dat bij hun vestiging in Den Helder. Toen viel een asbak van een huurder op de bovenste verdieping naar beneden en die veroorzaakte brand. Zo nuchter als zijn vader staat Remco er niet in. "Mijn vader is inmiddels met pensioen maar ik werk hier nog elke dag. Je vecht voor dit bedrijf en we zijn er ook ontzettend trots op. De klanten zijn tevreden en dat zie je dan in korte tijd in rook opgaan. Dat is gewoon een ramp."

Brand Electrostart Broek op Langedijk Inter Visual Studio

Brand Electrostart Broek op Langedijk Inter Visual Studio

Brand Electrostart Broek op Langedijk NH Nieuws / Maaike Polder Volgende

Lees ook Alkmaar Brand bij bedrijf voor auto- en scheepselektra in Broek op Langedijk onder controle