100 jaar Woningstichting: 'Bouw woningen en energietransitie grootste uitdagingen'

In 1922 waren er alleen maar woningbouwverenigingen in Den Helder met klinkende namen als Helder, Algemeen Belang en Licht en Lucht. Zij besloten de krachten te bundelen en gingen samen tot Woningstichting Den Helder. Die bestaat nu dus 100 jaar en de jubilerende stichting geeft een feest. "We zijn nog steeds springlevend."

Waar de woningbouwverenigingen bij het samengaan in 1922 zo'n 500 woningen samen in bezit hadden (de oudste huizen staan aan de Fabrieksgracht en de Van Hogendorpstraat in Den Helder, waren van woningbouwvereniging Lucht en Licht, en zijn in 1912 gebouwd, red.), heeft Woningstichting nu 10.000 huizen in haar portefeuille. En dan is het aantal woningen zelfs nog dalende: rond 2000 was het woningbezit met 13.000 op haar hoogtepunt.

Door de jaren heen heeft Woningstichting met veel uitdagingen te maken gehad. Dat was al zo bij de fusie toen er sprake was van grote achterstand bij het onderhoud van de woningen. Alleen door 'krachtig ingrijpen' kon dat worden ingehaald. Maar ook het huizentekort is iets wat regelmatig terugkomt. Een nieuwe uitdaging voor de stichting is de energietransitie.

"Den Helder is in de oorlog zwaar gebombardeerd, maar wij zijn in die periode slechts 53 huizen verloren, zegt directeur Robbert Waltmann. "Heel weinig vergeleken met de 945 huizen die we in 1940 in ons bezit hadden. Na de oorlog is er een grote groei geweest, toen duizenden woningen zijn gebouwd in de wijken De Schooten en Nieuw Den Helder."

"We zijn na 2000 kleiner geworden door huizen te verkopen en te slopen", aldus de directeur. Woningstichting werd dominant in de marinestad. En dat was een ongezonde situatie, legt Waltmann uit. "In de woonwijk De Schooten hadden wij op een gegeven moment 90 procent van de huizen in ons bezit. Het was belangrijk dat er meer eigen woningbezit zou komen, en dat leegstaande huizen zouden worden gesloopt. Leegstand trekt leegstand aan."

Zo werden in de wijk Nieuw Den Helder, die in de jaren 90 berucht was, meerdere flats gesloopt en kwamen er nieuwe huizen voor terug. Waltmann: "Inmiddels groeien we weer."

Marine

De marine drukte lang een stempel op de stad. Niet alleen vanwege de aanwezigheid van de haven, maar ook doordat hele woonwijken werden gebouwd voor marineofficieren. Dat veranderde na 1974 toen de marine de verplichting eraf haalde om in Den Helder te wonen.

"Het was geen bewust beleid om de marinewijken te laten mengen met burgers", vertelt Ronald den Boer. "De gaten van vertrekkende officieren werden simpelweg opgevuld."