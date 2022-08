Gemeente Amsterdam schrijft per minuut één parkeerboete uit

Handhavers van de gemeente Amsterdam schreven vorig jaar in totaal 525.969 parkeerboetes uit. Dat komt neer op gemiddeld één boete per minuut, ondanks het feit dat het door de coronacrisis een stuk rustiger was in de hoofdstad dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Amsterdam die door NH Nieuws zijn opgevraagd.

Veruit de meeste boetes werden uitgeschreven voor het niet of onvoldoende betalen van parkeergeld. Maar liefst 489.200 keer kregen automobilisten vorig jaar een zogenaamde naheffingsaanslag toegestuurd. Kosten: 66,50 euro plus een uur parkeergeld. In 2019 was deze boete nog 47,60 euro. De gemeente verklaart de fikse stijging doordat de handhavingskosten gestegen zouden zijn.

Al die boetes leverden in totaal een slordige 36 miljoen euro op. 29 miljoen daarvan ging naar de gemeentekas, 7 miljoen verdween in de staatskas.

"Niet nadenken over hoe dingen beter kunnen, zoals even bellen na drie boetes"

Ombudsman Munish Ramlal vindt dat de gemeente weinig empathie richting Amsterdammers toont als het gaat om de afhandeling van klachten. Volgens hem is de klachtbehandeling slecht en verzandt de gemeente in juridisch geneuzel in plaats van oplossingsgericht denken: "Niet nadenken over hoe dingen beter kunnen, zoals even bellen na drie boetes, in plaats van steeds maar doorgaan met boetes als een kip zonder kop."

De gemeente bestrijdt dat de 'menselijke maat' zou ontbreken. Een team van ambtenaren is volgens de gemeente dagelijks bezig om bezwaren op een nette manier te behandelen. In totaal is er afgelopen jaar tegen 76.100 parkeerboetes bezwaar ingediend. Het is onduidelijk hoeveel boetes de gemeente heeft kwijtgescholden.