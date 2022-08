Amstelland en H'meer natste regio's van land, maar ook daar druppels op gloeiende plaat

Het kan niet onopgemerkt zijn gebleven: na de hittegolf van afgelopen week, heeft het de afgelopen dagen flink geregend. Amstelland en Haarlemmermeer spannen de kroon: daar is in de afgelopen 24 uur rond 40 millimeter gevallen.

Daarop is ook te zien is dat Aalsmeer en Schiphol de grootste hoeveelheid hemelwater voor de kiezen hebben gekregen: 42,5 millimeter. In de rest van Amstelland en Haarlemmermeer stokte de teller rond de 40 millimeter.

Door het hele land, maar vooral in de Randstad is sinds gisteravond veel regen gevallen. Uit een kaart van Buienradar blijkt dat de meeste neerslag in Amstelland en Haarlemmermeer (en dus ook Schiphol) is gevallen.

Ook in de Noordkop is met zo'n 37 millimeter relatief veel regen gevallen. In Hoorn en Hilversum hoefde de paraplu het minst vaak te worden gebruikt: daar viel maar rond de 10 millimeter.

Dat is veel te weinig om het neerslagtekort op te lossen, maar dat geldt ook voor de 'royale' regenval in Haarlemmermeer en Amstelland. Eerder vandaag publiceerde NH Nieuws een kaart waaruit blijkt dat het neerslagtekort op het meetstation in Hoofddorp momenteel 206 millimeter is, en op het meetstation in Lijnden een tekort van 200 millimeter.

