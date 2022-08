Levi (8) steelt show met Elvis-robot: "Ik wil zanger worden en dit is een mooi begin"

Hoewel Elvis Presley inmiddels 45 jaar geleden is overleden, kwam hij woensdag bij het Beatles/Elvismuseum in Alkmaar toch weer even tot leven. Een Elvis-robot compleet met glitterpak stond op het podium om hits als Hounddog, Love me tender en Burning Love te zingen. De 8-jarige Levi Plukkel uit Enkhuizen mocht zelfs een duet met hem zingen.

En die liefde voor de King of Rock and Roll deelt hij met Gábor Barocsi uit Hongarije. Barcosi werkte vijf jaar aan de robot die dus kan zingen, handtekeningen uit kan delen en zelfs kan flirten met dames. Met de robot gaat hij langs zieken- en verpleeghuizen om voor de mensen daar een leuk en gratis optreden te verzorgen.

"Het was erg cool", vertelt Levi die zichzelf de jongste Elvis-fan van Nederland noemt. "Ik hoorde een keer zijn muziek en dacht meteen; wauw wat een mooie stem. Ik heb inmiddels veel spullen verzameld van Elvis en mijn hele kamer ligt vol met posters, boeken en platen. Ik wil later ook zelf zanger worden dus dit is een mooi begin."

Hij was toch wel een beetje gespannen maar de 8-jarige Elvisfan Levi had goed geoefend en dat was te zien op het podium. Met overgave zong hij samen met de robot-Elvis Hounddog en Love me Tender. Ook de soepele heupbewegingen mochten natuurlijk niet ontbreken.

Hoewel de robot nog lang niet af is, is hij wel al trots op het resultaat. Maar waarom een robot van Elvis? "Ja, waarom niet? Hij is wel 45 jaar geleden overleden maar hij leeft eigenlijk nog steeds. Hij heeft overal ter wereld miljoenen fans, dus waarom geen robot-Elvis? Hij is de beste, hij is The King."

Naast een daverend applaus krijgt Levi als klap op de vuurpijl nog een mooie riem van Barcosi om zijn glitterkostuum compleet te maken. "Hij is erg mooi en ik denk dat ik hem veel ga dragen. Hij is nog wel iets te groot, misschien kan mijn moeder wat gaatjes bijprikken of ik moet net als Elvis meer gaan eten."