Afscheid van oud-judoka Henny Pleizier: "Hij gaf mij als 9-jarig meisje zelfvertrouwen"

Tientallen mensen kwamen vandaag bijeen in Amsterdam-Zuidoost om afscheid te nemen van sportschoolhouder Henny Pleizier (65). De voormalig Europees en Nederlands judokampioen overleed vorige week woensdag plotseling in zijn slaap. Volgens de aanwezigen heeft Pleizier een enorme impact gemaakt in Zuidoost.

Vanaf 14.00 uur waren familie en vrienden welkom om afscheid te nemen. Samen haalden zij herinneringen op. "Henny is ruim dertig jaar geleden mijn judoleraar geweest", zegt een oud-leerling. "Mijn vriendin en ik waren de enige meisjes in de klas en hij gaf me het vertrouwen dat meisjes alles net zo goed kunnen als jongens. Dat zelfvertrouwen dat hij dat 9-jarige meisje gaf, heb ik nu nog steeds."

'De reus'

Pleizier verhuisde in de jaren '80 na zijn topsportcarrière naar Gein. Het viel hem op dat er weinig aanbod was in het aantal sportlessen en besloot er zelf iets aan te doen. Zijn lessen werden populair en in 1989 opende hij zijn eigen sportschool: Sport- en Fitnesscentrum Pleizier. Volgens zijn familie en vrienden was hij de goede sensei (Japanse vechtsport-leraar), een hardwerkende ondernemer en een trouwe vriend. "Hij word hier 'de pilaar' genoemd, of 'de reus'", vertelt een familielid. "Ik keek tegen hem op. Door zijn postuur, omdat hij zo groot was, maar ook door wat hij allemaal heeft bereikt."

Eén woord waarmee zijn collega hem kan beschrijven, "dat is 'oprecht'. Hij was een man van principes, een brombeer af en toe, maar wel een lieve brombeer. En hij had dan ook negen van de tien keer gelijk als hij iets zei."

Toekomst van de sportschool

Over de sportschool zelf, maken de aanwezigen zich niet druk. "Henny heeft zijn kinderen zo opgevoed, zowel persoonlijk als zakelijk, dat de sportschool kan doordraaien", zegt een vriend. Een collega vertelt: "Wij kennen zijn visie. En als wij met z'n allen zijn zoon ondersteunen, dan komt het wel goed."