Politie onderzoekt inbraakgolf bij strandtenten Egmond en Castricum

Bij meerdere strandtenten in Egmond en Castricum zijn deze maand in de nachtelijke uren inbraken gepleegd. De dader(s) zijn er in alle gevallen met geld vandoor gegaan en lieten schade achter. De politie onderzoekt een verband tussen de inbraken.

Details over om welke strandpaviljoens het gaat, geeft de politie nog niet. Mogelijk wordt daarover later meer bekend. Wel geeft de politie een indicatie wanneer de inbrekers toesloegen en vraagt ze strandgangers alert te zijn.

Egmond aan Zee

De eerste inbraak in de reeks was begin augustus in een paviljoen in Egmond aan Zee: tussen maandag 1 augustus om 23.00 uur en woensdag 3 augustus om 10.15 uur.

Vervolgens is de week erna, op 8 augustus tussen 3.30 uur en 4.30 uur, bij een ander paviljoen in Egmond aan Zee ingebroken. In diezelfde zaak hebben een paar uur later, rond 6.00 uur, een of meerdere inbrekers wéér toegeslagen.

Castricum aan Zee

Tot slot is op zondag 14 augustus bij een paviljoen op het strand van Castricum ingebroken tussen 02.45 uur en 08.45 uur. Bij alle gevallen lijkt het er volgens de politie op dat de inbrekers op zoek waren naar opbrengsten van goede stranddagen.

Bij iedere roof zijn de dader(s) er met een onbekende buit vandoor gegaan en beschadigden de horecazaken.

Vorige maand richtten mensen nog grote schade aan bij de reddingsbrigade in Egmond aan Zee. Er zijn verrekijkers ter waarde van duizenden euro's meegenomen en ook was een boel vernield. "De AED is van de muur getrokken, de brandblusser ook, de computer is gesloopt en een EHBO-kit is meegenomen", aldus de gedupeerde dag-commandant destijds.