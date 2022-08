Tweede zonnepark Den Helder wordt twee keer zo groot en de raad staat buitenspel

Heldair II, het tweede zonnepark dat Den Helder krijgt, gaat twee keer zo groot worden als het eerste zonnepark Heldair en de gemeenteraad heeft er niets over te zeggen. Dat heeft de raad over zichzelf afgeroepen toen ze vorig jaar ermee instemde dat het college over bepaalde zaken zelfstandig een besluit mocht nemen zonder inmenging van de raad.

In de praktijk houdt het in dat als een bestemmingsplan van een voorstel wijzigt, het college zelf een besluit kan nemen zonder de gemeenteraad om haar mening te vragen. Dat hoeft ze ook niet te doen als er vanuit bewoners een bezwaar is binnengekomen.

Vorig jaar werd deze regelgeving veranderd. Daarvoor was het ook al wel zo dat het college omgevingsvergunningen zonder overleg mocht goedkeuren, zodat de wachttijd minder lang zou zijn. Deze regeling was sinds 2011 ingevoerd. Maar toen was een belangrijke voorwaarde echter dat áls er bezwaar vanuit de bewoners zou komen, het plan alsnog naar de raad zou worden gestuurd. Die voorwaarde is er sinds vorig jaar uitgehaald.

Minder positief

Gemeenteraadslid Robert Bak van het CDA laat in raadsvragen blijken nu toch minder positief over het plan te zijn, schrijft mediapartner Regio Noordkop. "Na de realisatie van een aantal zonneparken in onze gemeente vinden we eigenlijk een zonnepark van beperkte toegevoegde waarde voor het landschap. We zien ook de ontwikkeling dat grond steeds schaarser wordt als we kijken naar de grondbehoefte voor woningbouw en de landbouw."

Het CDA ziet liever zonnepanelen op daken. De ruimtelijke impact van het zonnepark is groot: "Het oppervlakte is vergelijkbaar met buurten als de Golfstroombuurt, Indische Buurt-Zuid of de Deltabuurt." Heldair II zal, net als Heldair, vergund worden voor een periode van 25 jaar.

En de raad kan er weliswaar ontevreden over zijn, het college heeft het laatste woord.