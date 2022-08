Na jarenlang geruzie en uitstel bouwt Schiphol eindelijk nieuwe vliegtuigpier af

De nieuwe A-pier op Schiphol wordt na jarenlang uitstellen nu eindelijk afgebouwd. De pier, die straks plaats biedt aan tien geparkeerde vliegtuigen, had al in 2019 in gebruik moeten zijn genomen. Dat wordt nu naar verwachting 2024.

De nieuwe A-pier van Schiphol in aanbouw - Ballast Nedam

Een woordvoerder van Schiphol zegt zelf geen jaartal te willen noemen, maar laat weten dat de bouwwerkzaamheden naar verwachting nog zo'n anderhalf jaar in beslag zullen nemen. Schiphol heeft al zes pieren waar passagiers de vliegtuigen kunnen in- en uitstappen via een zogenaamde aviobrug (ook bekend als vliegtuigslurf). De zevende pier heeft geen slurven, daar staan de vliegtuigen vlak voor de deur geparkeerd. Die pier, de H/M-pier, wordt voornamelijk gebruikt door Easyjet. Aan de toekomstige pier komen tien slurven, waar Schiphol vanwege ruimtegebrek al jaren om staat te springen. Bouwbedrijf BAM gaat vanaf september de A-pier afbouwen. De ontwikkeling van de pier lag maandenlang stil na onenigheid tussen de vorige aannemer, Ballast Nedam TAV en Schiphol. Die onenigheid wordt door Schiphol 'een verschil van inzicht in het uitvoeringsontwerp' genoemd. Wc doortrekken met regenwater Volgens de luchthaven wordt de A-pier de duurzaamste van alle pieren op Schiphol, onder meer door gebruik van biomateriaal, isolerend glas en hergebruik van plastic en marmergruis. Op het dak van de pier komt 5.000 m2 aan zonnepanelen te liggen en voor het doorspoelen van de wc's wordt gebruikgemaakt van regenwater. Minder tijdrovende busritten Ondanks de aangekondigde krimp van Schiphol, zegt de luchthaven de nieuwe pier hard nodig te hebben. Voor passagiers betekent dit dat ze voor minder vluchten een tijdrovende busrit moeten maken van de gate naar een verderop geparkeerd vliegtuig, of andersom. Voor luchtvaartmaatschappijen is de pier ook gunstiger, vanwege de snellere afhandeling van de vlucht. Vloek Op nieuwbouwplannen van Schiphol lijkt een vloek te rusten. Volgend jaar zou er ook een nieuwe terminal komen, maar ook die plannen worden steeds vooruitgeschoven. In 2019 bezochten we de nieuwe pier in aanbouw al een keer. Toen was er nog sprake van een openingsdatum in 2020:

Nieuwe A-pier Schiphol - NH Nieuws/Doron Sajet