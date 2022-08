130.000 Amsterdammers uitgenodigd voor onderzoek naar longkanker

130.000 Amsterdammers ontvangen deze week per brief een uitnodiging voor een proefbevolkingsonderzoek naar longkanker. Het gaat om alle mannen en vrouwen tussen de 60 en 79 jaar oud die in de stad wonen. Doel van de studie is om de kanker te ontdekken voordat er klachten ontstaan.

Dat zegt het Erasmus MC tegen AT5. Het Rotterdamse ziekenhuis coördineert het Europese onderzoek, dat ook wordt uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. In totaal krijgen 400.000 Nederlanders een uitnodiging. Het Amsterdamse AVL Centrum voor Vroegdiagnostiek, een onderdeel van het Antoni van Leeuwenhoek, is de eerste van drie locaties in Nederland waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Later gebeurt dit ook in Bilthoven en Friesland.

Op zoek naar rokers

Voor de studie worden in Nederland in totaal negenduizend deelnemers gezocht, zo'n drieduizend van hen zullen het onderzoek naar verwachting ondergaan in Amsterdam. Bij de uitnodiging zit een vragenlijst. Die wordt gecontroleerd om te kijken wie er wel en wie er niet in aanmerking komt voor het onderzoek. Dat heeft onder meer te maken met iemands geschiedenis met roken.

"Hierbij zijn we op zoek naar mensen die tijdens hun leven lange tijd hebben gerookt, bijvoorbeeld 25 jaar lang minstens een pakje per dag, of 15 jaar minstens 2 pakjes per dag", aldus het Erasmus MC. "Ook mensen die gestopt zijn na 2005 maar voor het stoppen veel hebben gerookt komen in aanmerking voor deelname." Geïnteresseerden horen na deze screening of ze daadwerkelijk mogen deelnemen.

CT-scans

Het onderzoek zelf dan: alle deelnemers worden vooraf ingedeeld in twee groepen. Iedereen krijg een CT-scan van de longen waarbij er, als er geen afwijkingen worden gevonden, later nog twee CT-scans (groep 1) of één CT-scan (groep 2) volgen. Op deze manier wordt onderzocht hoe vaak er een CT-scan gemaakt moet worden. Als er afwijkingen te zien zijn, wordt iemand doorverwezen naar een longarts voor aanvullend onderzoek.

Volgens het Erasmus MC kan bevolkingsonderzoek naar longkanker duizenden doden per jaar voorkomen. In Nederland wordt jaarlijks bij 14.000 mensen longkanker ontdekt, er overlijden zo'n 10.000 Nederlanders per jaar aan de ziekte. Het duurt vaak lang voordat longkanker leidt tot klachten en is dan vaak moeilijk te behandelen." Doel van deze studie is om de kanker te ontdekken voordat er klachten ontstaan. "Uit onderzoek blijkt dat het vroeg opsporen van longkanker de sterft met 25 procent omlaag kan brengen", aldus het Erasmus MC.