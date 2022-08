West-Friese agrariërs blij met de gevallen regen: "Ik ben een gelukkig man!"

Toen hij vannacht lag te slapen, hoorde hij opeens gekletter op de dakramen. "Ik dacht toen: dit is het, dit is het, het is fantastisch!"

Euforisch klinkt Reindert. Er zat 18 millimeter in zijn regenmeter. "Echt toppie. Ik zou gaan beregenen op mijn slabonen en aardappelen, maar dat is niet meer nodig. Ik ben een gelukkig man."

Wie nog meer blij is met de regen, is biologische fruitteler René van der Aarde. "Dit is zeker welkom." Over een paar weken wil hij de peren gaan plukken, maar die mogen nog wel even groeien. "Het komt dus net op tijd."

Natuurlijk beregenen is beter

Reindert vertelt dat gewassen door de droogte in overlevingsstand gaan. "Ze staan er wel, maar alleen om te overleven en groeien niet. Maar je wilt dat je bonen, aardappelen en graan uiteindelijk wel genoeg omvang en volume heeft, zodat je uiteindelijk ook kilo's kan afleveren."

Dus beregent Reindert zijn gewassen tijdens deze droge periodes nu zelf. "Maar dat kost veel geld met de dieselprijzen van tegenwoordig." De gewassen staan er redelijk bij, maar zegt hij: "Natuurlijke regen is zoveel beter dan de kunstmatige regen."

En daar is René het mee eens. "In slootwater zit ook nog kalksteen en residu. Dat kan zorgen voor vlekjes op het fruit. Je hebt liever schoon water uit de lucht over de peren en de appels."

Gelukkig!

De gewassen stonden er weer prachtig bij, vertelt Reindert. "De kleur wordt direct anders. En je voelt weer de fijne, losse grond." Planten kunnen door de regen volgens Reindert weer goed water opnemen. "Net als de mens als je dorst hebt na een lange werkdag, dan kom je bij de kraan en dan smaakt het water heerlijk. Dat is bij planten ook zo."

René geniet ook van de druppels die op zijn peren vallen. Maar zegt hij: "Bij mij kan er nog wel wat water bij."