Nooit meer gele vlekken in je gazon: kunstgras in de tuin is hot

Mensen hebben er genoeg van een geel grasveld aan te treffen als ze thuiskomen van vakantie, vertelt hovenier en kunstgrasspecialist Ronald Ruisendaal uit 's Graveland. Volgens hem is dat meestal het moment dat mensen beslissen over te stappen op kunstgras. Hij vertelt dat kunstgras de laatste jaren sterk is verbeterd en het voor een leek bijna niet meer van echt gras te onderscheiden is.

Rens Muller is één van die tuinbezitters die zijn gazon heeft vervangen. "Ik was het gehannes spuugzat. Ik moest er in het begin wel even aan wennen, maar de grootste verandering is dat ik niet meer hoef te mesten en sproeien", zegt de kunstgraseigenaar tevreden, die een jaar of tien geleden voor het eerst aan het namaakgazon begon.

Voors en tegens

Tegenstanders hebben bezwaar tegen de grote hoeveelheid plastic die gebruikt wordt. Er is weliswaar een begin gemaakt met het recyclen van kunstgras, maar veel afgedankte kunstmatten eindigen nog bij het afval.

Daar staat tegenover dat het milieu voordeel heeft bij het feit dat er geen mest gebruikt wordt én dat er niet gesproeid hoeft te worden op het namaakgras. Vooral in deze tijden van waterschaarste is dat een veelgehoord argument. Bovendien gaan kunstgrasmatten relatief lang mee. Afhankelijk van het gebruik zo'n twaalf jaar.

Geur gras

Ronald Ruisendaal van Gooisch Kunstgras legt naast kunstgras ook nog steeds 'gewone' grasvelden aan. Op de vraag wat hij liever in een tuin ziet liggen, geeft hij onmiddellijk toe: "Echt gras natuurlijk, dat is duidelijk."

Het is vooral de geur van het natuurproduct dat hij mist. "Maar", zo zegt hij, "ik ben ervan overtuigd dat er gewerkt wordt aan een kunstgrasvariant die ook de geur van echt gras heeft, het is een kwestie van tijd."