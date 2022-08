Ongeluk bij rotonde in Huizen, meisje op scooter 25 meter meegesleurd

Bij de rotonde op de Bovenmaatweg in Huizen is vanochtend na 10.00 uur een 16-jarig meisje op een scooter door een auto geschept, waarna ze maar liefst 25 meter is meegesleurd. Uiteindelijk kwam de auto tot stilstand bij de stoeprand. Het meisje maakt het naar omstandigheden goed.

"Ze is erg geschrokken, zit onder de blauwe plekken en schrammen en heeft last van haar voet. Volgens de ambulancemedewerker is het gekneusd", vertelt de moeder van het meisje. "Maar ik denk dat we binnenkort voor de zekerheid foto's laten maken. Ze kan er namelijk niet op staan."

Bij de rotonde aan de de Bovenmaatweg in Huizen kwam de bestuurder van de auto in botsing met het meisje. De voet van de 16-jarige kwam vast te zitten onder de scooter, die weer bleef hangen aan de voorkant van de auto. Daardoor kon het meisje maar liefst 25 meter worden meegesleurd. De auto kwam tot stilstand tegen de stoeprand.

Vergeten te sturen

"Waarschijnlijk had de bestuurder mijn dochter niet gezien en was ze zo geschrokken dat ze vergeten was om bij te sturen. Waardoor ze haar zo lang mee heeft kunnen sleuren", merkt haar moeder op.

Volgens zowel de moeder als diverse buurtbewoners is de desbetreffende rotonde een gevaarlijke. Fietsers mogen van links en rechts oversteken en het zit dicht bij de ingang van de parkeerplaats van winkelcentrum Oostermeent.