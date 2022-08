Straks wonen naast Talpa? Eigenaar kantorencomplex wil woningen realiseren

Letterlijk de buurman worden van Talpa Network. Over een paar jaar moeten er echt appartementen zijn gerealiseerd op het terrein aan de Hilversumse Schuttersweg - Bergweg. Hier kunnen wonen is de nadrukkelijke wens van de eigenaar en ook de gemeente staat positief tegenover het idee, alleen hebben de twee wel een compleet ander idee van het tempo van dit traject.

Nu is te lezen dat het de bedoeling is om aan de oostzijde van het terrein een nieuw gebouw te realiseren; een appartementencomplex om precies te zijn. Tevens is het plan om wonen mogelijk te maken in de huidige kantoorgebouwen, zo blijkt de uitgangspuntennotitie van december 2020.

Al blijkt deze wens er al jaren te zijn, want hierover gingen de gesprekken in 2018 al. Dat komt nadrukkelijk naar voren in brieven van de eigenaar waar jarenlang geheimhouding op was gelegd door de politiek. Sinds afgelopen juni is die status er vanaf.

De komst van Talpa van Amsterdam naar Hilversum betekende eveneens aanpassingen op het terrein. De ondergrondse parkeergarage voor 120 auto’s op dit terrein is daar een voorbeeld van. Dat de eigenaar tevens een woonwens heeft door onder meer een nieuw pand te realiseren met daarin ruimte voor maximaal 10 appartementen is nieuw.

Het kantorencomplex is heel bekend in Hilversum. Jarenlang is dit de thuishaven geweest van de NCRV. Sonos heeft hier ook enige jaren gezeten. Inmiddels is de Bergweg 70 het hoofdkantoor van Talpa Network, waar bijvoorbeeld SBS6 nieuwsuitzendingen verzorgt. De verhuizing vond plaats in oktober 2020.

Hoewel het vorige en het huidige college van burgemeester en wethouders in de brieven aangeven de wonen-werkenmix een positieve ontwikkeling te vinden, heeft de gemeente geen enkele haast het proces in gang te zetten. “Wij hebben de eigenaar erop gewezen dat er op dit moment geen urgentie of noodzaak bestaat om over te gaan tot een bestemmingsplanwijziging”, aldus het college.

Door één grote huurder te hebben met nog een achtjarig contract neemt de eigenaar naar eigen zeggen een groot risico. Door ook een andere functie toe te staan, neemt de kans op leegstand af. Om die verandering van fucntie mogelijk maken is een wijziging nodig van het bestemmingsplan, want nu zit er alleen nog de bestemming kantoor op. Wonen is dus niet toegestaan.

Veel verzet vanuit buurt tegen komst Talpa

De komst van Talpa naar Hilversum is niet zonder slag of stoot verlopen. Vooral de bewoners van de Boombergbuurt, waar het mediabedrijf zich gevestigd heeft, hadden veel problemen. Volgens de omwonenden staat het Bestemmingsplan Noordwestelijk Villagebied wel kantoren toe, maar geen studio's die 24/7 voor bedrijvigheid zorgen. Daarnaast waren er zorgen en bezwaren over de verkeersveiligheid in de wijk en de verstening van het complex door onder meer 120 parkeerplaatsen onder de grond te realiseren. Talpa, de eigenaar en een delegatie van de buurt gingen een bemiddelingstraject in om te kijken of de plooien glad te strijken waren. Maar dit was al snel een doodlopend traject waarin ieder weer snel in zijn eigen loopgraaf stond.

Later kwamen er ook stevige raadsvragen over de komst van het mediabedrijf en de daarmee gepaard gaande veranderingen. Volgens Democraten Hilversum zou het college zich bijvoorbeeld niet aan de Monumentenwet houden. Een aanname die volgens B&W helemaal niet klopte. De Historische kring Albertus Perk mengde zich ook nog in de strijd door onder meer het verstrekken van twee tegenstrijdige vergunningen aan te kaarten.