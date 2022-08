Automobiliste (30) uit het niets 'twee keer geramd en drie keer aangetikt' op de A9

Een 30-jarige vrouw kreeg eergisteren op de snelweg A9 de schrik van haar leven. Drie mannen in een zwarte stationwagen hadden het op haar gemunt. Ze botsten vijf keer van achteren op haar auto. Daarna bleven ze hinderlijk voor haar rijden, meldt de politie. Uiteindelijk kwam ze van de mannen af door haar auto stil te zetten.

Rond kwart voor negen reed de vrouw op de snelweg rond Velsen en Spaarnwoude richting het zuiden, toen zij in de achteruitkijkspiegel de grote auto zag met daarin drie mannen tussen de twintig en dertig. De bestuurder had kort, donker haar en droeg een zonnebril.

Beide auto's gingen zo'n honderd kilometer per uur op de middelste rijstrook. Uit het niets besloot de man hard op het gas te trappen en de auto van de vrouw twee keer hard te raken. Daarna tikte hij de auto nog drie keer aan voordat hij besloot om de vrouw in te halen en vervelend voor haar te blijven rijden.

Om van de mannen af te komen is de vrouw rond de kruising van de A9 en het Zijkanaal C gestopt. Vanaf daar heeft zij de politie gebeld. Die is nu op zoek naar de mannen en naar getuigen met dashcambeelden van het incident.