Grote zoekactie in Assendelft naar winkeldief van deo en nootjes

Het was een drukke avond voor de hulpdiensten in de Zaanse wijk Saendelft: massaal gingen ze op zoek naar een winkeldief die deodorant en nootjes buit had gemaakt. Rond 22.30 uur werd de man in winkelcentrum het Kaaikhof betrapt door een beveiliger, hij rende weg, sprong in een sloot en verdween uit beeld.