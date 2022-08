Blog: Directeur Dance Valley ontkent beschuldiging van verkrachting • Beverwijkse partijen eerder terug van zomerreces wegens 'stabiliteit coalitie'

Brian Bout, de directeur van Dance Valley, wordt ervan beschuldigd afgelopen april in Madrid een vrouw te hebben verkracht. Gisteren deelde de vrouw haar verhaal op instagram. Na een avond uit met gedeelde kennissen zou hij haar bij haar thuis hebben overweldigd en verkracht. Bovendien zou hij gedreigd hebben haar te vermoorden als ze het iemand zou vertellen.

Dance Valley zou inmiddels hebben bevestigd dat directeur Bout aangehouden is op verdenking van een ernstig misdrijf, meldt 3voor12.

Bout reageerde gisteren in een persbericht:"Ik ontkende, en ontken nog steeds de beschuldigingen van deze vrouw. Het klopt dat ik eerder dit jaar in Spanje ben aangehouden, maar in de strafprocedure die naar aanleiding van de beschuldigingen heeft plaatsgevonden, waarin beide versies van het verhaal werden gehoord, ben ik door de Spaanse rechter vrijgelaten. Ik zie de uitkomst van deze procedure met vertrouwen tegemoet. Ik zal mij onthouden van verder commentaar (voorlopig)."

