Blog: Beverwijkse partijen eerder terug van zomerreces wegens 'stabiliteit beoogde coalitie'

De lokale politieke partijen van Beverwijk komen eerder terug van het zomerreces om maandag te vergaderen over 'de stabilteit van de beoogde coalitie'. Opppositieleider en voormalig wethouder Serge Ferraro (VVD) heeft daar om gevraagd, meldt het NHD.

Ferraro wil graag uitleg over de beoogde nieuwe coalitie, dat in de praktijk nauwelijks verschilt van de vorige coalitie die begin juli na drie weken uiteenspatte.

Dat college bestond uit Samen Lokaal Beverwijk, D66, CDA en PvdA, maar klapte door de zogenaamde 'Grijze Wolvenkwestie' over vermeende banden van raadslid Halil Koçak met de Turkse rechts-extremistische organsiatie met die naam. Ruth Huis in 't Veld en Inge Rood, twee raadsleden van Samen Lokaal, splitsten zich daarom af in de nieuwe partij O'ns.

Nu willen dezelfde partijen, Samen Lokaal Beverwijk, D66, CDA, PvdA én O'ns zonder Koçak een doorstart maken als college. Ferraro wil dat die zij in de extra ingelaste vergadering duidelijk kunnen maken waarom die combinatie nu wél zal blijven functioneren.

Na onderzoek is overigens besloten dat Koçak, die zich ook van Samen Lokaal heeft afgesplitst, onder bepaalde voorwaarden kan blijven functioneren als raadslid.