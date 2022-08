Amsterdam NL V Fietswasserette nieuw fenomeen in de stad: "Schoonmaken is ook een vak"

Vier maanden terug opende Jeroen Buitenhuis een zogeheten fietswasserette in de Amsterdamse wijk De Pijp. Een nieuw fenomeen waar blijkbaar behoefte aan is: sindsdien heeft hij al meer dan vijfhonderd fietsen een grondige poetsbeurt mogen geven.

"Schoonmaken is een uiteindelijk ook een vak", zegt een klant die zijn racefiets door Jeroen onder handen laat nemen. "Ik vind het een mooi initiatief, deze fietswasserette. Ik had er van gehoord via een vriend van me. Ik woon zelf in Bogota (Colombia) waar ik regelmatig mijn fiets laat schoonmaken. Dus ik dacht ook hier 'waarom niet'. Ik laat mijn fiets schoonmaken voordat ik op de fiets naar Frankrijk ga."

Jeroen zegt dat hij in vier maanden tijd tussen de vijf en zeshonderd fietsen heeft schoongemaakt. Voornamelijk racefietsen, maar af en toe zit er ook een e-bike of zelfs een oude stadsfiets tussen. Hij gaat grondig te werk. "De ketting is het allerbelangrijkst. Al dat zand en vuil. Al het oude vet dat uit die ketting komt. En dan de wieltjes van de derailleur, de cassette, het voorblad." Alles wordt schoongemaakt en opnieuw ingevet, daarna gaat de fiets in de wax. De klant kan tijdens de schoonmaakbeurt met een kop koffie wachten in de winkel.

Jeroen is zelf een fanatiek fietser, en maakte zijn eigen fiets altijd schoon in zijn douche op driehoog. Zo ontstond het idee voor de fietswasserette. En de zaken gaan dus goed. Zo goed zelfs dat hij uitbreiding overweegt. "Het is de bedoeling om wellicht ooit naar Utrecht of Rotterdam te gaan."