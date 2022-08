Alkmaarse timmerdorpen: "Ooit begonnen om verveelde jongens te vermaken"

Op acht plekken in Alkmaar staan deze week weer de JOL Timmerdorpen. Traditiegetrouw kunnen kinderen in de zomervakantie naar hartenlust spijkeren, pannenkoeken eten en meedoen aan verschillende spelletjes. "Het is gestart in 1949 om jongens te vermaken die - toen al - vandaaltje gingen spelen."

Dat vertelt Eddy Klap van JOL Jeugdstad met een glimlach. JOL staat voor 'Jeugd Onder Leiding'. En waar in 1949 één vrijwilliger een oogje in het zeil hield, zijn er nu veel meer begeleiders voor de kinderen. "In de loop van de tijd werd Alkmaar groter en zijn er ook meer timmerdorpen bijgekomen."

Midden op het veld is het een komen en gaan van kinderen met pallets en spijkers. Fenno Uijldert is vrijwilliger bij de timmerdorpen en is samen met verschillende kinderen druk bezig met een hut. "Ik heb vandaag nog niet op mijn vingers geslagen, maar gisteren is dat wel gebeurd. Toen zat een spijker net in een verkeerde hoek."

Jaarlijks doen er ongeveer duizend kinderen mee aan de Alkmaarse timmerdorpen. Kinderen en spijkers klinkt als een combinatie die veel ellende brengt, maar dat is zeker niet zo, benadrukt Klap. "Het valt reuze mee. Het is allemaal met een pleister en snoepje voor de schrik op te lossen."

Kijk hieronder naar de reportage van mediapartner Alkmaar Centraal: