Wakker worden met regen en donder, code geel voor onweersbuien

Het is vanmorgen wakker worden met donder, bliksem en regen. Het KNMI heeft tot 9.00 uur code geel afgegeven vanwege het onweer in de provincie.

Het KNMI schrijft dat er lokaal onweersbuien kunnen ontstaan, waarbij ook veel regen valt. Hier kan het verkeer mogelijk last van hebben. Het instituut waarschuwt ook voor blikseminslag. "Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen."

De hardste klappen zijn vooral in het noorden van de provincie te horen. Het KNMI voorspelt voor de rest van de dag ook regen daar. Later klaart het op, maar aan de kust in de Noordkop, valt er ook vanavond mogelijk nog regen. Ook dan kan het gaan onweren.