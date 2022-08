Veel regen op sommige plekken, elders een kleine bui

Een groot regengebied trekt vandaag over de provincie. Voorlopig blijft grote overlast uit, maar in de Volendamse straat Botter lijkt de bliksem te zijn ingeslagen. Vannacht was op veel plekken onweer te horen, maar volgens NH-weerman Jan Visser is dat zo goed als voorbij.

"Het regent nog wel op veel plaatsen", vertelt Visser op NH Radio. "Pennies from heaven om het maar zo te zeggen." Na de droogte van de afgelopen tijd, is de regen volgens de weerman meer dan welkom.

Het was vanmorgen wakker worden met donder, bliksem en regen. Het KNMI gaf vanmorgen vroeg code geel af vanwege onweer in de provincie, maar inmiddels is die waarschuwing ingetrokken. Het instituut waarschuwde ook voor blikseminslag. "Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen."

Hoeveel neerslag er viel, is door de provincie heen heel verschillend. In Medemblik viel bijvoorbeeld 15 millimeter neerslag en in Badhoevedorp 37 millimeter, laat de weerman weten. In Alkmaar-West viel er in korte tijd 36 millimeter, en verderop in Bergen en Schoorl viel er 25 mm.

Morgen

De hardste klappen waren vannacht en vanmorgen vooral in het noorden van de provincie te horen. Het blijft volgens Visser nog wel even regenen. "In de loop van de ochtend wordt het wel wat droger, maar vanmiddag is er opnieuw kans op een flinke bui." De temperatuur loopt vandaag op tot zo'n 23 graden.

Vannacht gaat het volgens Visser opnieuw regenen. "Morgen nog een enkele bui, maar ook af en toe wat zon bij zo'n 24 tot 25 graden."