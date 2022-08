Naast jazz heel veel 'more' op jubileum editie van Haarlem Jazz & More

Wat tien jaar geleden begon als Haarlem Jazz is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken evenement in het hart van de stad. Haarlem Jazz & More zal na drie magere jaren vanaf woensdag weer in volle hevigheid losbarsten. Onder anderen The Opposites, Hans en Candy Dulfer en Ruben Annink zullen het podium betreden.

Van een podium met tientallen lampen tot kabelsleuven en van klaarstaande prullenbakken tot blinkende barren; Tevreden loopt Thijs Moerland, die de productie van alle horeca voor zijn rekening neemt, over het terrein. "Er zijn zo'n vier punten waar de achtduizend bezoekers die per dag gaan komen drank kunnen bestellen. We hebben de taps aangesloten en alles is in principe klaar om te worden gebruikt", aldus Moerland.

De in totaal 36.000 man die op het evenement afkomt, krijgt een mooi line-up voorgeschoteld, maar dat is niet wat Moerland het meeste trekt aan het evenement. "We mogen vooral trots zijn op wie hier allemaal staan en ik vind het vooral een goede combinatie voor jong en oud. Het is echt voor ieder wat wils."

Meerdere plekken

Het feest is ook dit jaar weer op meerdere plekken in de stad. Zo zal er ook een podium zijn op het Klokhuisplein en zijn er evenementen op de Oude Groenmarkt en Smedestraat.

Ton van Leeuwen staat buiten de hekken - het terrein is nog niet toegankelijk voor publiek - naar het schema te kijken. "Ik ben geboren in Haarlem, maar woon al een hele poos in Oost-Groningen. De laatste tijd kom ik vaker terug en ook dit weekend ben ik weer in Haarlem om met mijn oude vrienden, die ik 44 jaar niet heb gezien, dit soort dingen te beleven."

Reünie

Haarlem Jazz en More voelt voor Van Leeuwen dan ook een beetje als een reünie. "Het is echt fantastisch om iedereen weer te zien en we hebben de dikste lol met elkaar. En ja: daar horen wel een paar biertjes bij. Ik ben achttien geweest, dus dat moet kunnen."

Haarlem Jazz en More begint woensdag en duurt tot en met zaterdag.