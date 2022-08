Zaandammer (20) en Amsterdammer (29) aangehouden na brandbom bij woning in Naarden

Een 20-jarige Zaandammer en 29-jarige Amsterdammer zijn vanmorgen in hun woonplaats aangehouden omdat ze ervan verdacht worden brand gesticht te hebben bij een woning in Naarden, en geschoten te hebben op A1.

In de nacht van 2 op 3 juli ging er bij een woning aan de Amsterdamsestraatweg in Naarden vermoedelijk een brandbom af bij een woning. Niet veel later werd er geschoten op de A1.

De voorkant van het huis raakte door de brandbom beschadigd. De bewoner wist de brand die was ontstaan snel zelf te blussen. Hij zag een auto wegrijden en besloot er achteraan te rijden. "Bij deze achtervolging is volgens de bewoner meerdere keren met een vuurwapen op hem geschoten", zo laat de politie weten.

Bij zowel de schietpartij als brandstichting raakte niemand gewond.