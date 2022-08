Eerste Grachtenfestivalconcert in de Johan Cruijff Arena: "Het is de herverbinding met Zuidoost"

Voor de 25e editie van het Grachtenfestival wordt er buiten de grachtengordel gekeken en zijn de concerten op speciale plekken door de hele stad. De in Zuidoost getogen artiest Bnnyhunna kreeg gisteravond de eer om het allereerste concert in de Johan Cruijff Arena te leiden. "Vroeger keek ik naar de lichten en de schijnwerpers vanaf mijn balkon. Ik had nooit gedacht dat ik nu hier zou mogen staan."

Naast het lege voetbalveld staat een vol podium, inclusief gospelkoor, drums, bas, gitaar, keyboard en meer. Artiest Bnnyhunna repeteert voor het eerste Grachtenfestival in de Arena, een concert dat hij begeleidt. Jazzprogrammeur David Grütter van het Grachtenfestival en medeorganisator Maru Asmellash van modemerk The New Originals kijken tevreden toe.

"We scouten niet meer alleen in het Conservatorium, maar ook daarbuiten"

Het is namelijk precies wat de 25e editie van het Grachtenfestival moet uitstralen: nieuw talent, nieuwe genres en concerten buiten de grachtengordel. "We zijn een festival van ontdekking dus we proberen echt mensen naar nieuwe plekken te brengen waar ze eerder niet zijn geweest", vertelt Grütter, die sinds drie jaar betrokken is bij het festival om het jazzprogramma aan te sterken. "En met jong talent. We scouten niet meer alleen in het conservatorium, maar ook daarbuiten."

Ode aan Zuidoost

En dat komt overheen met Bnnyhunna, wiens echte naam Benjamin Ankomah is. Voor de show heeft hij bandleden meegenomen die voornamelijk uit Zuidoost komen. Ankomah omschrijft zijn show als volgt: "genieten, beseffen, nadenken, en vooral een mooie ervaring meegeven. En we gaan lekker met de billen schudden."

Maar het is volgens Bnnyhunna voornamelijk ook de herverbinding met Zuidoost: "We hebben bijvoorbeeld een koor. De kerk is een heel belangrijk element. Er zijn driehonderd kerken in Zuidoost en het heeft ook een belangrijke rol voor mij. Het thema is dat iedereen wel een stukje van zichzelf kan terugvinden in de muziek die we gaan spelen. En als ze kijken, kunnen ze ook een stukje terugzien van hunzelf."