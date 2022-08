Wanhopige Milena nog altijd ondergedoken op kleine zolder: "Wil een antwoord"

Eén jaar geleden ontmoeten we Milena voor het eerst. Ze zit dan met haar familie ondergedoken op een kleine zolderkamer in Grootebroek en wacht dan al ruim twee jaar op een reactie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), over haar verblijfsvergunning. Sinds die eerste ontmoeting heeft Milena van alles geprobeerd om alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. Toch blijkt een jaar later dat er weinig is veranderd aan de schrijnende situatie van Milena. Inmiddels woont ze al ruim 12,5 jaar in Nederland en gaat ze in september starten aan de derde klas van havo.

Het onwerkelijke gevoel bekruipt mij direct als we samen opnieuw die bekende oude trap omhoog lopen richting de zolder. Het gekraak van de houten treden verbreekt onze stilte en al zwijgend lopen we beide naar de plek waar we één jaar geleden ook afspraken. Milena gaat, precies zoals toen, ook dit keer op de rand van het bed zitten, doet haar benen over elkaar en kijkt mij vragend aan. "Eigenlijk is er één jaar later niet heel veel voor jou veranderd, toch?", vraag ik haar. Milena zucht en knikt: "Nee, niet in de positieve zin. Ik ben natuurlijk wel blij met de aandacht die we hebben gekregen, maar die aandacht heeft zich niet voort kunnen zetten."

Pogingen zonder doorbraak Het afgelopen jaar zat Milena allesbehalve stil. Zo had ze samen met haar juriste meerdere gesprekken met de IND, startte ze een petitie die ruim 43.000 keer werd ondertekend, demonstreerde ze voor het gemeentehuis, kwam ze op gesprek bij de talkshow OP1, schreef ze een brief aan de staatssecretaris en werd er een motie dankzij Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) op 14 december aangenomen. In die motie wordt de regering verzocht om het beleid voor de 'Afsluitingsregeling' opnieuw in te zien. Door het aannemen van deze motie worden zaken, zoals die van Milena, herbeoordeeld en krijgen zo'n dertig kinderen alsnog een verblijfsvergunning in Nederland. Maar omdat Milena in het verleden even terug is geweest naar Armenië komt ze niet in aanmerking. Familie Milena en haar familie zitten inmiddels al drie jaar ondergedoken bij een gezin in West-Friesland. Wanneer je in de woonkamer staat of in de keuken kijkt, lijkt het bijna alsof je op bezoek bent bij een doorsnee familie. Toch zie ik de vader van Milena stilletjes zitten aan een picknicktafel in de tuin. Hij rookt een sigaret en kijkt star voor zich uit.

"Het oneindige wachten op een antwoord doet iets met je", vertelt de moeder van Milena. "Onze jongste zoon van zes vraagt steeds vaker waarom hij niet naar buiten mag en dat raakt je natuurlijk als ouder zijnde enorm."

Quote Ik wil mijn kinderen iets kunnen geven, maar dat is nu gewoon niet mogelijk" Vader van Milena

Het oudere broertje van Milena is inmiddels 12 jaar oud en heeft in september zijn eerste kickboxwedstrijd op het programma staan. "Hij traint al een tijdje en heeft talent", zegt de vader trots. "Dat soort kleine dingetjes zorgen ervoor dat je doorzet, maar ik ga het niet ontkennen, ik weet niet hoe lang ik dit nog zo kan volhouden. Ik wil mijn kinderen iets kunnen geven, maar dat is nu gewoon niet mogelijk." Over de zaak van Milena De 14-jarige Milena zit al meer dan drie jaar samen met haar familie ondergedoken in West-Friesland. Haar gezin komt uit Armenië en woont twaalf jaar in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. Ze zijn bang om terug te gaan, omdat de vader van het gezin daar voor zijn leven vreest. In 2018 zijn ze uitgeprocedeerd. Volgens juriste Tsjoepieva voldeed de asielaanvraag toen niet aan de juiste voorwaarden. Het gezin keert in hetzelfde jaar terug naar Armenië, maar binnen een maand vluchten ze naar Rusland omdat het te onveilig is. Ook in Rusland wordt de situatie nijpend, waarna het gezin in 2019 terugkeert naar Nederland. Sindsdien houden ze zich schuil op een zolder in West-Friesland. De hoop was dat als haar asielaanvraag zou worden goedgekeurd, het hele gezin dan mocht blijven. Maar door meerdere afwijzingen van de IND is de focus volledig verlegd naar de petitie. Dat is de laatste mogelijkheid om in Nederland te mogen blijven wonen. Bekijk hier de reportage die NH Nieuws vorig jaar augustus maakte met Milena:

