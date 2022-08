Brand op begraafplaats stopt exact voor eerste rij grafstenen: "Het is echt een wonder"

Een dag na de brand op begraafplaats Zuiderhof in Hilversum blijkt de schade gelukkig mee te vallen. Vooral de afgebrande bomen langs het pad staan er sip bij, maar: "Er is geen schade aan grafmonumenten en we kunnen vandaag gewoon weer plechtigheden hebben", aldus Anita van Loon van Uitvaartstichting Hilversum.

Brand op begraafplaats Zuiderhof in Hilversum - NH Nieuws

Terwijl de brandlucht op de begraafplaats nog goed te ruiken is, wordt nog altijd vol ongeloof over de oorzaak van de brand gesproken. "Mijn mensen mogen echt niet met deze droogte met een brander rondlopen", aldus Van Loon. Een onderaannemer die wel vaker op de begraafplaats werkt besloot gisteren onkruid weg te branden op het grindpad, waarna het gras en de bomen langs het pad in brand vlogen. "Ik was volkomen verbouwereerd toen ik dat hoorde", vertelt Anita van Loon nog altijd vol ongeloof. Wonder Uiteindelijk was de brand snel onder controle dankzij adequaat handelen van personeel op de begraafplaats en omstanders. "Het is een wonder, maar er is dus alleen een klein beetje roetschade op vier grafmonumenten", vertelt ze opgelucht. "Die hebben we mooi kunnen oppoetsen, maar de brand is echt precies gestopt voor de eerste rij graven."

Quote "Het is echt heel belangrijk dat we zo om half elf gewoon weer een uitvaart hebben" Anita van Loon - uitvaartstichting Hilversum

Doordat de schade zo beperkt bleef kunnen vandaag alle uitvaarten gewoon doorgaan. "In deze periode overlijden helaas erg veel mensen als gevolg van de hitte. We hebben het dan ook erg druk", legt Van Loon uit. "Het is echt heel belangrijk dat we zo om half elf gewoon weer een uitvaart hebben." Dezelfde onderaannemer heeft de grootste schade al verholpen door verbrandde takken op te ruimen. De komende weken wordt de resterende schade zo snel mogelijk hersteld.

