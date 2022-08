Flat in Amsterdam-Zuidoost beschadigd door explosie, politie ontdekt wietplantage

Een explosie heeft vanochtend, iets voor zes uur, een flat aan de Florijn in Amsterdam- Zuidoost beschadigd. De ruiten van meerdere woningen sneuvelden en een deel van de balustrade. In de woning waar de explosie was heeft de politie na onderzoek een voormalige hennepplantage aangetroffen.

De politie heeft na de explosie een gebied rondom de flat afgezet. Nadat een specialist de flat veilig verklaarde, hebben agenten met een speciale stormram de deur van de woning ingebeukt. Daar troffen agenten de resten van een hennepplantage aan, er stonden op dat moment geen planten meer. Stroombeheerder Liander onderzoekt of er illegaal stroom is afgetapt.

Kort na de melding van de explosie is een man die het op een lopen zette. De politie onderzoekt of hij iets te maken heeft met de harde klap. Ook wordt onderzocht wat de knal heeft veroorzaakt.

Het is al de zoveelste explosie in Amsterdam in een maand tijd. Gisteren vond er rond dezelfde tijd een explosie plaats aan de voorzijde van een pand in de Tweede Looiersdwarsstraat in het centrum. Daarbij raakte niemand gewond, wel ontstond er schade aan het pand en het tegenoverliggende pand.