De reuzenwaterlelie bloeit in de Hortus: 'Soms wel twee meter doorsnee'

De kolossale Victoria lelie bloeit en dat betekent werk aan de winkel voor Jos van der Hoek van de Hortus Botanicus in Amsterdam. Want de bloemen van deze prachtige waterplant moeten met de hand worden bestoven. Dus trekt Jos zijn waadpak aan en gaat hij met een kwastje het water in, zodat we ook volgend jaar weer kunnen genieten van deze schitterende lelies.

Reuze Victoria lelie in Hortus - NH Nieuws

Ook zonder bloemen is de Victoria lelie prachtig om te zien. "De bladeren zijn soms wel twee meter in doorsnee en kunnen wel veertig kilo dragen", legt Quinten Mudde van de Hortus uit. "Hij bloeit in de nacht. De bloem gaat twee dagen mee en daarna verdwijnt hij weer." In het wild In Zuid-Amerika, waar de lelie in het wild voorkomt, hebben ze geen mensen als Jos die de bloemen bevruchten. "Daar doen grote kevers dat. Die kruipen 's nachts als de bloem de eerste keer wit bloeit naar binnen. In de morgen sluit de bloem zich en zitten de kevers opgesloten. Ze pikken dan de stuifmeelkorrels op. De tweede nacht bloeit de bloem paars en gaat ie weer open waarna de kevers er vandoor gaan, op weg naar een andere bloem. Ze nemen de stuifmeelkorrels mee en bevruchten zo de volgende bloem."

Omdat die kevers hier niet voorkomen gaat Jos dus zelf met een kwastje langs de meeldraden in de ene bloem en brengt ze daarna naar de stamper van de andere bloem. "Als we dat niet doen hebben we volgend jaar geen bloemen." Zelf de bloemen van de Victoria lelie zien? Houdt de website van de Hortus in de gaten.

De eerste nacht bloeit de bloem wit, de tweede dag verkleurt de bloem naar paars. - NH Nieuws/Stephan Roest